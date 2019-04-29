حبر إلكتروني لتوليد الطاقة بدل استخدام الألواح الشمسية التقليدية
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حبر إلكتروني لتوليد الطاقة بدل استخدام الألواح الشمسية التقليدية

  • 29 أبريل/ نيسان 2019

دبي تفاجئنا دائماً بأحدث التقنيات والابتكارات...خلال زيارته الأخيرة للمدينة التقى نسيم رمضان بشركة تستخدم حبراً إلكترونياً لتوليد الطاقة من أشعة الشمس بدل استخدام الألواح الشمسية التقليدية.

تم وضع الحبر على سعف أشجار النخيل في إحدى أجمل المناطق السياحية في الإمارة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/Q99CJlaOw4U

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