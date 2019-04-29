يعد مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة السعودية الرياض أحد المؤسسات الطبية القليلة في العالم التي تجري عمليات زراعة الكبد باستخدام الروبوت دافنشي.

يقود فريق العمليات بالمستشفى البروفيسور الألماني ديتر برورينغ.

محمد طه تمكن في فرصة نادرة من حضور إحدى هذه العمليات أثناء إجراءها.

نحيط علمكم بأن التقرير فيه مشاهد من مسرح العملية التي قد تكون غير ملائمة للبعض.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة محمد طه على تويتر: BBCTaha@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/2YJdQwbIyKc

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