في حلقة جديدة من بي بي سي إكسترا نقوم بجولة في لندن مع ثلاثة من الشباب المبدعين من بلدان عربية: أميرة خير من السودان، جوزيف تواضروس من مصر، ونامق خوشناو من العراق. لماذا اختاروا لندن وما الذي يجعلهم يستقرّون بعيداً عن بلدهم الأم؟ وماذا عن أعمالهم الفنية وأصولها؟ وهل استطاعوا الحفاظ عليها أم تخطوها؟

التقينا أميرة خير، مؤلفة ومغنية سودانية، في سوق بورتوبللو الشهير في لندن ورافقها الموسيقي نادر رمزي. رغم انفتاح أميرة على عدة ثقافات بسبب إقامتها في إيطاليا وبريطانيا، بقيت "الثقافة السودانية حية فيها" بحسب تعبيرها.

بعدها توجهنا إلى منطقة كنسيغتون، حيث التقينا بجوزيف تواضروس، المصري الأصل، مؤلف وعازف العود، الآلة الأحب إلى قلبه. ترعرع جوزيف في أستراليا وانتقل منها إلى لندن. يتميز العود الخاص بجوزيف تواضروس بسبعة أوتار، وبحسب قوله، الموسيقى في تطور دائم حتى لو أن البعض انتقد الخليط الموسيقي الذي يقدمه.

من الموسيقى والغناء، انتقلنا إلى عالم الوثائقيات وصناعة الأفلام، وزرنا مخرج الأفلام الوثائقي العراقي، من أصول كردية، نامق خوشناو، الذي يشغل باله نقل الوضع في العراق ما بعد الحرب وبخاصة الاضطرابات التي يعيشها الناس جراء الحرب. يصرّ نامق على أخذ المشاهدين إلى أماكن لم يروها من قبل، مثل أنفاق تنظيم "الدولة الإسلامية" في معبد النبي يونس في الموصل، الذي اعتمد في تصويره على تقنية الواقع الافتراضي ٣٦٠ درجة. ويمنكم زيارة الموقع التالي للمزيد من التفاصيل عن الانفاق، الرجاء هذا الرابط.