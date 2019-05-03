"بلا قيود" مع بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان

قال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، إن التعديلات الدستورية التي أدخلت على الدستور المصري مؤخراَ غير شرعية، وإنّ الاستفتاء جرى بشكل غير قانوني .واعرب حسن ايضا عن اعتقاده بأنّ ما وصفه بالمعارضةَ الجادة لا ينبغي أنْ تعترف بالتعديلات الدستورية، وأنّ تُعد نفسها لانتخابات رئاسية في عام 2022 وفقا للدستور الأصلي حسب رأيه. واضاف حسن أنّ الناخبين في الانتخابات الرئاسية في عام 2018 صوتوا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمدة رئاسية تبلغ أربع سنوات تنتهي في عام 2022.

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