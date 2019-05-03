"دنيانا:" الآخر... من هو؟

في "دنيانا" هذا الأسبوع نتحدث عن الآخر ونسأل من هو الآخر بالنسبة لنا؟ هل هو المختلف في الدين؟ القومية؟ العرق؟ الثقافة؟ الجنس؟ ولماذا في أغلب الأحيان نضع الآخر في قالب نمطي؟ في "دنيانا" أيضا نتحدث عن الشباب العربي همومه وتحدياته.

ما هي أبرز العوائق التي تقف أمام الشباب العربي اليوم؟ هل هي الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة؟ إنعدام الأمن والإستقرار؟ أم ماذا؟ ونناقش في "دنيانا" ما يعرف بغرف الغضب. ما هي هذه الغرف؟ لماذا تسمى بغرف الغضب؟ هل هي موضة جديدة تنتشر في العالم العربي؟ أم أنها متنفس حقيقي للطاقة السلبية؟ ونتوقف في الحلقة مع تقريرين عن غرفتي غضب في لبنان ودبي ونتعرف أكثر من خلالهما عن هذه الظاهرة.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة شيماء كامل فنانة تشكيلية من مصر، نورهان مصري مذيعة ومقدمة برامج من فلسطين، لجينة البلوشي مذيعة ومقدمة برامج من سلطنة عمان. كما ينضم إليهنّ في النقاش يسرى الحاج حسين ناشطة إجتماعية من سوريا، نتالي رنتيسي مذيعة من فلسطين وأحمد الكندي مذيع ومقدم برامج من سلطنة عمان.

"دنيانا" الجمعة السابعة مساء بتوقيت عرينيتش.