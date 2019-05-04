إكسترا في أسبوع مع الكاتبة والقاصة الفلسطينية ابتسام بركات
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

ابتسام بركات: فقدان حذائي أثناء الهرب من القصف غير حياتي

  • 4 مايو/ أيار 2019

ضيفة إكسترا في أسبوع هي الكاتبة والقاصة الفلسطينية الأميركية ابتسام بركات التي حدثتنا عن عملها الجديد الذي يروي قصة الفنانة التشكيلية الفلسطينية تمام الأكحل. كما تعرفنا على رحلتها من الدراسة في جامعة بيرزيت إلى الكتابة باللغتين العربية والإنجليزية في أميركا. وناقشنا معها مواضيع كالحركة النسوية و التمييز العنصري وغيرها الكثير.

مواضيع ذات صلة