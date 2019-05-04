إكسترا في أسبوع مع الكاتبة والقاصة الفلسطينية ابتسام بركات

ضيفة إكسترا في أسبوع هي الكاتبة والقاصة الفلسطينية الأميركية ابتسام بركات التي حدثتنا عن عملها الجديد الذي يروي قصة الفنانة التشكيلية الفلسطينية تمام الأكحل. كما تعرفنا على رحلتها من الدراسة في جامعة بيرزيت إلى الكتابة باللغتين العربية والإنجليزية في أميركا. وناقشنا معها مواضيع كالحركة النسوية و التمييز العنصري وغيرها الكثير.
ابتسام بركات: فقدان حذائي أثناء الهرب من القصف غير حياتي
- 4 مايو/ أيار 2019
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
مواضيع ذات صلة
القصص الرئيسية
فيديو
فيديو