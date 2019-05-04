إكسترا في أسبوع مع الكاتبة والقاصة الفلسطينية ابتسام بركات

ضيفة إكسترا في أسبوع هي الكاتبة والقاصة الفلسطينية الأميركية ابتسام بركات التي حدثتنا عن عملها الجديد الذي يروي قصة الفنانة التشكيلية الفلسطينية تمام الأكحل. كما تعرفنا على رحلتها من الدراسة في جامعة بيرزيت إلى الكتابة باللغتين العربية والإنجليزية في أميركا. وناقشنا معها مواضيع كالحركة النسوية و التمييز العنصري وغيرها الكثير.