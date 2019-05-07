هل يصلح "المنسف" أو "المقلوبة" كوجبة إفطار في رمضان؟

لا يغيب طبقا "المنسف" أو "المقلوبة" عن موائد إفطار الكثير من الأردنيين في شهر رمضان، فهذان الطبقان التقليديان الشهيران يقدمان وجبة دسمة.

يتكون "المنسف" من اللحم أو الدجاج المطبوخ في مرقة الجميد (اللبن المجفف)، ويقدم مع الأرز والسمن البلدي أو الزيت، ويزين ببعض المكسرات.

أما "المقلوبة" فتحتوي على الدجاج في غالب الأحيان يطهى مع الأرز وقطع من القرنبيط أو الباذنجان أو كليهما، وقد يضيف إليها البعض رشة من المكسرات.

لكن رغم شعبية هاتين الوجبتين، اللتين تبرزان طوال السنة، فإن بعض أخصائيي مجال التغذية يجدون أن مثل هذا النوع من الوجبات الدسمة له آثار صحية قد تضر بالصائم.

الصحفي من الأردن محمد عدنان رافق إحدى العائلات هناك والتي اختارت "المنسف" كأول وجبة يفطرون عليها في شهر رمضان.