لكثرة المشاغل قد لا نجد فسحة من الوقت نقضيها مع أفراد العائلة، لذلك ينتظر البعض شهر رمضان الذي قد يوفر لهم هذه الفرصة. لكن عندما يكون بعض أفراد العائلة مقيمون في المهجر فإن اللمة العائلية قد تتأثر.

تختلف الأسباب التي تدفع البعض إلى مغادرة الوطن الأم فأحيانا يكون الهدف العمل وأحيانا يكون الهدف الدراسة وأحياناً كثيرة يضطر الفرد للهجرة هرباً من الحروب أو لأسباب كثيرة أخرى.

المخرجة السورية لين الفيصل تطرقت لفكرة تأثير الغربة والشتات على العائلة السورية نتيجة الحرب في فيلمها "ثوب العيرة" الذي يشارك حالياً في مهرجان "أيام السينما السورية" في الدنمارك.

بسمة كراشة التقت بها وسألتها أولاً عن معنى عنوان الفيلم "ثوب العيرة"؟