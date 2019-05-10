"المشهد" مع نداء الصفاء وعلي الدبيسي

للمرة الأولى، يستضيف "المشهد" ناشطين سعوديين من منطقة العوامية في القطيف.

علي الدبيسي الذي تعرّض للاعتقال وعانى من السجن الانفرادي والتعذيب، وزوجته نداء الصفاء، التي تعرّضت للتهديد من الأمن السعودي بسبب مشاركتها في الاحتجاجات.

يستعيد "المشهد" مع علي ونداء، الحراك الشعبي في القطيف عام 2011، أسباب المظاهرات وردة فعل الأمن السعودي ودور الشيخ نمر النمر الذي اعتقل وأعدم فيما بعد. وتتذكر نداء المرة مشهد إطلاق النار على المتظاهرين ومشهد وقوع خبر اعتقال الشيخ نمر على العوامية.

يعود علي إلى وقائع القبض عليه مرتين على إحدى نقاط التفتيش المحيطة بالقطيف، وتعذيبه في الاعتقال الثاني ووضعه في زنزانة انفرادية في سجن الدمّام، حيث سمع أصوات تعذيب السجناء والمعتقلين وذلك دون توجيه تهمة أو إجراء محاكمة له.

بعد الإفراج عنه، استدعي علي مجدداً وأكثر من مرة من قبل الأمن السعودي، ففضّل خيار الهجرة، وهو يقيم اليوم مع عائلته في ألمانيا.

ما هي خصوصية منطقة القطيف وأسباب انطلاق الاحتجاجات عبر السنين؟ ولماذا تحوّلت المظاهرات السلمية الى اشتباكات مسلّحة في العوامية في 2017؟ من أين أتى السلاح وما هي علاقة إيران بالمعارضة في القطيف؟

الناشط الحقوقي ورئيس المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان علي الدبيسي وزوجته الناشطة نداء الصفاء.

"المشهد" مع جيزال خوري

الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش