المواد الغذائية المغشوشة: كيف نتجنبها ؟

عصائر منتيهة الصلاحية، ملح مجهول المصدر، زبيب فاسد :هذه عينة من المواد الغذائية التي تمت مصادرتها مؤخرا في مصر والمغرب من قبل مصلحة حماية المستهلك التي تحاول مكافحة جرائم الغش التجاري خلال رمضان

في سوريا وصل الغش مؤخراً إلى الزعتر . حيث سجلت مديرية التجارة وحماية المستهلك ثمانية ضبوط تموينية للغش خلال بيع مواد مختلفة منها الزعتر .

اكتفت الجهات المسؤولة بتسجيل المخالفات بحق المتلاعبين في الأطعمة ولكن قد يشكل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف سببا آخر لفساد المأكولات خصوصا تلك التي تعتمد في مكوناتها على التوابل كالزعتر.

وتعد مدینة حلب من أكثر المدن السوریة شھرة بإنتاج الزعتر، إذ كانت بعض العائلات تقوم بتصنيعه منزلیاً لتضمن جودة مكوناته. مراسلة بي بي سي اكسترا في حلب نغم قدسیة زارت بائعي الزعتر وسألتھم ھل یمكن الكشف عن التلاعب في الزعتر عند الشراء؟ فلنستمع إلى الإجابة في هذا التقرير.