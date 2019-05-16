ما يراه الغني ضرورة يعتبره الفقير رفاهية

عاصفة من الجدل شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية عبارة وردت على لسان رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح في جلسة برلمانية فهمها البعض على أنها سخرية من الفقراء. القصة بدأت عندما رد رئيس مجلس الشورى على سؤال حول قضية فرض ضريبة القيمة المضافة على السيارات مما سيحول دون قدرة البعض على شرائها فقال "فقير ويشتري سيارة"! خوش فقير" أو يا له من فقير :الصالح قال لاحقا إنه كان يقصد فقط أن كلمة فقير جاءت في غير موضعها - ولكن هل رؤية النخبة الحاكمة للفقر تخالف واقعه ؟ محمد خاتم هو من البحرين، يعتبر نفسه يعيش تحت خط الفقر وهو متزوج و أب لأربعة أطفال، تحدثت إليه سوسن صبوح وطلبت منه ان يحدثنا عن طبيعة حياته.

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ولكن ما هي المعايير التي تعتمدها الحكومة البحرينية لتحديد ما إذا كان يمكن تصنيف شخص ما كفقير؟ سوسن صبوح سألت عبد النبي سلمان عضو مجلس النواب البحريني،