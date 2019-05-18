إكسترا في أسبوع مع الموسيقي السوري باسل صالح

"أعطني مقالاً في صحيفة وسأحيله لحناً مغنىً على الفور". هذا هو التحدي الذي قبل ضيف إكسترا في أسبوع هذا السبت الموسيقار السوري باسل صالح أن يخوضه معنا على الهواء مباشرة. كما حدثنا باسل عن رحلته مع الموسيقى والغناء والتي بدأت منذ نعومة أظفاره وتبلورت بين جدران المعهد العالي للموسيقى في دمشق حيث درس ودرّس، وناقشنا معه تجاربه الموسيقية في بريطانيا التي جاءها قادماً من سورية قبل ثلاث سنوات وكيف ألّف ولحن أغنية بالعربية الفصحى ليؤديها كورال "بي بي سي سنغرز".