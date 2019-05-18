"أعطني مقالاً في صحيفة وسأحيله لحناً مغنىً على الفور". هذا هو التحدي الذي قبل ضيف إكسترا في أسبوع هذا السبت الموسيقار السوري باسل صالح أن يخوضه معنا على الهواء مباشرة. كما حدثنا باسل عن رحلته مع الموسيقى والغناء والتي بدأت منذ نعومة أظفاره وتبلورت بين جدران المعهد العالي للموسيقى في دمشق حيث درس ودرّس، وناقشنا معه تجاربه الموسيقية في بريطانيا التي جاءها قادماً من سورية قبل ثلاث سنوات وكيف ألّف ولحن أغنية بالعربية الفصحى ليؤديها كورال "بي بي سي سنغرز".
إكسترا في أسبوع مع الموسيقي السوري باسل صالح
- 18 مايو/ أيار 2019
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو