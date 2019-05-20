طقوس رمضانية يحبها الأطفال

في مصر لا يكون رمضان دون فوانيس. إنها عادة قديمة تعود إلى العهد الفاطمي... فيُعتقد بأن المصريين خرجوا لاستقبال المعز لدين الله الفاطمي عند دخوله مصر في الخامس من رمضان عام 358 هجرية حاملين الفوانيس لإضاءة الشوارع. واستمرت العادة منذ ذلك الوقت، وأصبح للفوانيس أشكال وأنواع وخيم تباع فيما يسميها المصريون شوادر. وقد زارت بسانت أكرم مراسلة اكسترا بعض الشوادر وعادت لنا بهذا التقرير.

أما دول الخليج فتحتفل في منتصف رمضان بما يُعرف بالقرقاعون أو القرنقعوه أو القرقيعان سألت سارة الفياض جاسم آل عباس صاحب موقع سنوات الجريش المعني بتاريخ وتراث البحرين عن قصة هذه الاحتفالية