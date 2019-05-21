كيف نخفف من توتر الأبناء خلال الامتحانات ؟

في منطقة Oxfordshire البريطانية حذر المعلمون من أزمة للصحة العقلية بين تلاميذ المدارس بسبب ضغوط الامتحانات.

أبرز الضغوطات التي تحدث عنها الطلبة في بريطانيا، بحسب منظمة Childline، كانت الخوف من خذلان الأهل بسبب النتيجة، والفشل رغم بذل الجهود، ومواجهة تحديات المنهج، إضافة إلى الشعور بغياب ما يحفز للمذاكرة. هذه الضغوطات ربما لا تختلف عن التي تلك التي يواجهها الطلبة في أي مكان آخر.

مصر، وفي أول أيام امتحانات الصف الأول ثانوي التي أجريت بالنظام الجديد الذي يلغي الأوراق ويعتمد على الإجابة عبر الأجهزة اللوحية (tablets)، تسبب إخفاق النظام في الاتصال بالشبكة بمزيد من التوتر للطلبة. هذا التوتر له بداية يرصدها من القاهرة تقرير بسنت أكرم.