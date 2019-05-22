أشادت الدكتورة هبة هجرس نائبة مجلس النواب المصري عن المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة ، بالقانون الجديد المتعلق بتشغيل ذوي الإعاقة ، والذي يلزم كل مؤسسة يبلغ عدد العاملين فيها عشرين شخصا، بتوظيف شخص أو شخصين على الأقل من ذوي الإعاقة.

وترى هبة تحسنا مستمرا في أوضاع ذوي الإعاقة في مصر ، بسبب سن القوانين اللازمة، والإرادة السياسية المساندة لتلك الفئة على حد وصفها. واضافت هبه أنها لم ترى خلال ثلاثين عاما من نشاطها في المجالات المتعلقة بذوي الإعاقة ، دفعا لتحسين أوضاع المعاقين كالذي تشهده الآن حسب تعبيرها.

شاهدوا حلقة "بلا_قيود " مع هبة هجرس عضو مجلس النواب المصري وممثلة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش على شاشة بي_بي_سي مع نوران سلام.

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