هل يجب على الزوجة الاستئذان قبل الخروج من البيت؟

ردود فعل، بين مؤيد ومعترض، على رأي شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الذي اعتبر أن الزوجة ليست حرة في أن تخرج من بيتها متى تشاء دون استئذان زوجها لأنها بذلك تصادر حقه وحق أطفالهما.

الطيب قال في برنامجه التلفزيوني، إنه لا يصح أن يُفهم وجوب استئذان الزوجة من الزوج للخروج من المنزل على أنه تسلط عليها أو حجر على حريتها ومصادرة لحقوقها، بل هو ضرورة لاستقامة البيت، حسبما يرى.

وقد أورد شيخ الأزهر عدداً من الأمور المستثناة من الحاجة لطلب الإذن ومنها زيارة الأبوين وخروجها للعمل، طالما كان عملها برضا الزوج.

فهل يوجد نص ديني في الإسلام يفرض على المرأة الاستئذان من زوجها قبل الخروج من البيت؟

ياسمين أبو خضرا سألت الباحث الإسلامي المصري محمد دويك