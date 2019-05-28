هذه الحلقة من سينما بديلة تأتيكم من مهرجان كان السينمائي الدولي في فرنسا. نتناول المشاركة العربية في الدورة رقم 72 من المهرجان كما ننقلكم إلى أجواء المهرجان بين جمهور محبي السينما.

نعرض فيلم 'أوكسيجان' للمخرج البريطاني إدوارد واتس الذي شارك في دورة هذا العام مع المخرجة السورية وعد الخطيب بفيلم 'إلى سما' الذي فاز بجائزة 'العين الذهبية' لأفضل فيلم وثائقي.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة – روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة)

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