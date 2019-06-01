المخرج قتيبة الجنابي: أنقل معاناة المنفيين واللاجئين في أفلامي

ضيف "إكسترا في أسبوع" هذا السبت هو المخرج العراقي قتيبة الجنابي الذي فاز مؤخراً بجائزة لندن الدولية للأفلام السينمائية عن فيلمه "قصص العابرين". حدثنا ضيفنا عن مسيرته منذ أن رحل عن بغداد وهو في السابعة عشر من العمر، وناقشنا معه تأثير الغربة على أفلامه ولماذا استغرق تصوير أحدها ثلاثين عاماً. كما تعرفنا على دور والدته في حياته ومواضيع أخرى.