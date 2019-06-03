جحيم البيروقراطية

اليوم في بي بي سي إكسترا نتحدث عن البيروقراطية وكيف تتحكم في مصائر الدول والإنسان - مثلا "مشكلة بيروقراطية" تقف عائقاً أمام انضمام تونس رسمياً إلى اتفاقية الإتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته رغم توقيعها على هذه الاتفاقية منذ عام ألفين وثلاثة. هذا ما قاله شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس.بينما الناس العاديون في الكثير من الدول العربية يعانون أيضا من البطأ والتعقيد في إتمام معاملاتهم .. بسنت إمرأة مصرية أثرت البيروقراطية على حياتها كما أخبرت بسمة كراشة