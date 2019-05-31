" بلا قيود" مع هناء إدور الناشطة السياسية والحقوقية العراقية

طالبت هناء إدور الناشطة السياسية والحقوقية العراقية، بمعالجة القضايا الداخلية ومنها قضية عوائل من انتموا إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق أو داعش حسب تعبيرها. ودعت هناء ايضا إلى تقديم الخدمات والرعاية والحماية إلى تلك الفئة، شأنهم في ذلك شأن الفئات العراقية الأخرى حتى لا نخلق جيلا جديد من الإرهابيين والمتطرفين" حسب قولها. واكدت هناء على ضرورة أن تقتص العدالة ممن انتموا الى داعش، ولكن دون أن تتأثر النساء والأطفال الذين ارتبطوا بهم، حسب رأيها. وأوضحت هناء أن البعض يتبرأ من تلك العوائل لا بسبب انتماء ذويهم لداعش، وإنما لأمور مالية أو قضايا تتعلق بالإرث حسب وصفها.

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