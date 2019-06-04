عيد الفطر لا يكتمل من دون الحلويات

العيد ليس مجرد مناسبة لتبادل التهاني والأماني بل هو فرصة للم شمل العائلات ولتكثيف الزيارات مع الأقارب والأصدقاء والأحبة.

وفي هذه اللقاءات، التي تتم التهيئة لها مسبقاً، يُستقبل الزائرون بحلويات حُضّرت في المنزل أو تم شراؤها من السوق لإضفاء نكهة مميزة من البهجة.

في مصر مثلاً، لا يتخلى المصريون عن "كحك العيد"، هذا الكعك الذي يعود تحضيره بشكله الحالي إلى الدولة الطولونية، وكان يصنع في قوالب منقوشة عليها عبارة «كل واشكر».

لكن تاريخ الكعك أقدم من ذلك بكثير ويعود إلى آلاف السنين حين كان قدماء المصريين يحضّرونه في أعيادهم ويختمون عليه رمز الإله رع.

روشان الشرملوسي، رصدت لنا أجواء تحضير كعك العيد في مصر في تقريرها التالي.