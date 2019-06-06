كيف قضى المسلمون في الدول العربية والمهجر شهر رمضان واستهلّوا عيد الفطر في حلقة مخصصة من بي بي سي إكسترا.

واصل المتظاهرون في الجزائر اعتصامهم وصيامهم في الشارع طيلة شهر رمضان، أما في القدس، كان بعض الشبان الفلسطينيين من خارج القدس يتسلّقون الجدار الفاصل الإسرائيلي للصلاة في المسجد الأقصى.

يستقبل فريق البرنامج في الاستديو فرقة "هارموني باند" للإنشاد الديني التي تحاول من خلال أعمالها الفنية إيصال رسالة سلام ومدّ جسور تواصل.

كما نستعرض الحلقة كيف يمكن لتطبيق رقمي أن يساعد في تغيير الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين. تذهب كاميرا بي بي سي إكسترا إلى فرنسا، للتعرف على هموم الشباب المتحّدر من أصول عربية، وكيف يوفّقون بين الحياة الأوروبية والعادات والتقاليد التي نشأت عليها عائلاتهم قبل هجرتهم من أوطانهم. كما نحاور كاهنة بهلول، الباحثة في الشؤون الإسلامية، والتي أطلقت مشروع لبناء "مسجد فاطمة"، في باريس، والتي سوف تتناوب فيه على إمامة الصلاة للرجال والنساء، وهو أول مسجد مختلط في فرنسا الإمام فيه امرأة.