مشروع ألماني لتلافي الأضرار البيئية النابعة من محطات توليد الطاقة

تعد الطاقة المولدة من حركة مياه الأنهار أحد البدائل الجيدة لمصادر الطاقة التقليدية مثل النقط او الغاز.

إلا ان إنشاء محطات توليد الطاقة تؤدي الى تغيير بيئة الأنهار، حيث أنها تقتل عدداً كبيراً من الأسماك وغيرها من الأحياء، كما أنها تعرقل حركتها في النهر.

من مدينة ميونخ الألمانية يعرفنا أنيس القديحي على مشروع لتلافي هذه الأضرار الجانية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@