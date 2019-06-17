مشروع ألماني لتلافي الأضرار الجانية النابعة من محطات توليد الطاقة
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

مشروع ألماني لتلافي الأضرار البيئية النابعة من محطات توليد الطاقة

  • 17 يونيو/ حزيران 2019

تعد الطاقة المولدة من حركة مياه الأنهار أحد البدائل الجيدة لمصادر الطاقة التقليدية مثل النقط او الغاز.

إلا ان إنشاء محطات توليد الطاقة تؤدي الى تغيير بيئة الأنهار، حيث أنها تقتل عدداً كبيراً من الأسماك وغيرها من الأحياء، كما أنها تعرقل حركتها في النهر.

من مدينة ميونخ الألمانية يعرفنا أنيس القديحي على مشروع لتلافي هذه الأضرار الجانية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

مواضيع ذات صلة