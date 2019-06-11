لماذا أضحى تمويل بناء المساجد محل جدل؟

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أن خطتها لإعمار المساجد خلال عام تبلغ حوالي 75 مليون دولار أمريكي وأوضحت أن 99% من أعمال الإعمار ليست مساجد جديدة وإنما هى عمليات ترميم وتجديد.

جاء ذلك بعد إعلان شركة "المقاولون العرب" المصرية، إنشاء مسجد جديد في العاصمة الإدارية الجديدة تحت اسم "مسجد مصر"، يكلف نحو 45 مليون دولار أميركي. وهو ما أثار ردود فعل واسعة.

فهناك من رأى في المشروع إهدارا للأموال على بناء المساجد الفخمة. وتضم العاصمة الإدارية الجديدة واحداً من أكبر المساجد في العالم، وهو مسجد "الفتاح العليم" الذي تعلوه واحد وعشرون قبة، وافتتح مطلع يناير الماضي. سوسن صبوح تحدثت إلى وكيل وزارة الاوقاف الأسبق، الشيخ سالم عبد الجليل، وسألته عن تمويل المساجد في مصر و مساهمة التبرعات الفردية ضمن هذا التمويل؟