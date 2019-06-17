"المشهد" مع النائب الألماني رائد صالح

من ابن عائلة فلسطينية هاجرت من الضفة الغربية عام 1970، إلى نائب في البرلمان الألماني عن العاصمة برلين،

يستعيد رائد صالح مشاهد من العاصمة الألمانية المقسمّة إلى شطرين بعد الحرب العالمية الثانية ومشاهد من سقوط الجدار الفاصل عام 1989.

كيف عاشت عائلته الفلسطينية توقيع اتفاقية أوسلو؟ وكيف اندمجت في المجتمع الألماني، وصولاً إلى حصول أحد أبنائها ذي الأصول العربية على مقعد في البرلمان؟

يقارن رائد صالح، صاحب كتاب "أنا ألماني" بين جيلين من المهاجرين إلى أوروبا، ويروي مشاهداته مع عودته للمرة الأولى إلى مسقط رأسه، قرية "سبسطية" في الضفة الغربية بعد سنوات من الهجرة.

في العام 2018، انطلقت مبادرة رائد صالح لترميم كنيس يهودي دمّرته الحملة النازية على يهود ألمانيا عام 1938، وأثارت هذه المبادرة جدلاً، كون صاحب المبادرة مسلماً فلسطيني الأصل.

عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD ورئيس كتلته داخل البرلمان، رائد صالح في "المشهد" مع جيزال خوري.

الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.