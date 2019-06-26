"مرآة سحرية" تساعد الأشخاص على النظر ما هو داخل جسمهم

نسافر مع أنيسالقديحي إلى ألمانيا للقاء باحثين طوروا "مرآة سحرية" قادرة على مساعدة الأشخاص على النظر ما هو داخل جسمهم.

الأمر ليس سحراً، فهو تطبيق يستخدم كاميرا ثلاثية الأبعاد قادرة على قياس حجم جسم الشخص الواقف أمامها.

الكاميرا موصولة بنظام معلومات طبي لكافة أعضاء الجسم الداخلية، وبشكل فوري تقوم بتكييف هذه الأعضاء لتبدوا مناسبة للشخص الواقف أمامها.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@