نظام متطور لتعقب المرضى طوال فترة تواجدهم داخل المشفى

ذاع صيت تركيا مؤخراً لمن يقصدونها للسياحة الطبية، سواء لعلاج بعض الأمراض أو للجراحة التجميلية.

وكذلك تتطور باستمرار التقنيات الطبية المستخدمة هناك.

داليا حيدر زارت إحدى المشافي التي تستخدم نظاماً لتعقب المرضى والأطفال المولودين حديثاً طوال فترة تواجدهم داخل المشفى.

كما يتعقب النظام جميع المعدات المستخدمة في المشفى عبر إجراء مسح دقيق وسريع لها لتجنب فقدان أو ضياع أي منها.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@