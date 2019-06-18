ضيف إكسترا: عصام عريقات: مؤسس موقع الحدود السياسي الساخر
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ضيف إكسترا: عصام عريقات مؤسس موقع الحدود السياسي الساخر

  • 18 يونيو/ حزيران 2019

ضيف إكسترا هو أحد مؤسسي موقع الحدود السياسي الساخر عصام عريقات وهو أردني مقيم في لندن. تحدثنا معه عن موقع الحدود الذي تأسس ليكون موقعاً مخصصاً للسخرية والكوميديا التي يصيبها السواد أحياناً. كما تطرقنا معه إلى أهمية حرية التعبير في المجال الصحفي. وسألناه عن الرسوم المتحركة كونه كان يعمل في هذا المجال، بالإضافة إلى مواضيع كثيرة أخرى