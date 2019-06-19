أبو: زوجتي كانت تتضايق من ملاحقة الناس لي

أظهرت دراسة صغيرة أجرتها جامعتا كولومبيا البريطانية وجامعة لشبونة أن معظم المشاركين فيها قالوا إن علاقاتهم مع شركائهم استمرت رغم التدخل في الخصوصية، وتحديداً مسألة التجسس على الهواتف.

فضول بعض الأشخاص للإطلاع على خصوصيات الآخرين لا يقتصر على المقربين منهم فقط، فهناك الكثير من الناس الذين يحبون أن يعرفوا أخبار المشاهير ويتقربوا منهم كما حصل مع لاعب كرة القدم محمد صلاح في مسقط رأسه قرية نجريج. فقد كان غير قادر على مغادرة البيت بسبب كثرة الأشخاص الذين تجمهروا خارجه بهدف أن يسلموا عليه ويلتقطوا الصور معه.

فكيف يتعامل المشاهير مع هذا النوع من الاهتمام؟ آلاء نبيل تحدثت إلى المغني المصرى أبو وسألته ما هي أبرز المواقف التي تعدى فيها المعجبون على خصوصيته؟