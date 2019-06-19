إكسترا التلفزيوني: مسرح الدمى والعرائس... شخصيات من صنع الخيال المبدع

مسرح الدمى والعرائس يتخطى الحدود، وتصل من خلاله أهم الرسائل بطريقة تعليمية بسيطة للصغار، وبطريقة ساخرة وجريئة للكبار. الدمى المتحركة أنواع كثيرة، وتعتمد على الحركة والتناغم بالأفكار في النصوص، وهي شخصيات لا يستهان بها، بعضها تحوّل إلى أيقونة بلغت أقصى درجات الشهرة.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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