وباء قادم من أمراض لا يمكن علاجها
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وباء قادم من أمراض لا يمكن علاجها

  • 20 يونيو/ حزيران 2019

عندما نسمع عن أكثر المخاطر الصحية إلحاحا في عصرنا قد نتخيل أنها الأوبئة التي تنتشر في مناطق الحروب مثلاً ولكن الأمر أقرب من ذلك بكثير إلي كل شخص منا. هذا الخطر بحسب منظمة الصحة العالمية هو أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أو ما يعرف بالsuperbugs أو البكتيريا الخارقة.

المنظمةُ أطلقت يوم الثلاثاء حملةً للترويجِِ لأداةٍ معلوماتية تسمي AWARE لتصنيفِ المضاداتِ الحيويةِ إلى ثلاثةِ أنواع لتحديد حالاتِ وظروفِ وصفِها حيث إن أكثرَ من خمسين في المئة من الاستخدام الحالي للمضاداتِ الحيوية غير لائق.

الأمريكي توم باترسون هو أحدُ الأشخاص الذين عانوا من هذه البكتيريا الخارقة. نتعرف عليه وعلى قصته في التقرير التالي لمراسلة بي بي سي إكسترا في الولايات المتحدة فرح يسري.

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