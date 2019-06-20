ضيف إكسترا : الشيف السوري محمد الخالدي
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"مطبخ المطعم كخلية نحل يقف وسطها شخص ناصع البياض" ضيف إكسترا الشيف محمد الخالدي

  • 20 يونيو/ حزيران 2019

استضفنا في حلقة إكسترا الخاصة اليوم الشيف السوري المقيم في فرنسا محمد الخالدي. روى لنا ضيفنا قصص رحلات لجوئه من بلده سوريا نحو أوروبا، وكيف تحول في ظرف وقت قصير من لاجىء بمئتي يورو في باريس إلى طباخ تطلب طبخاته في حفلات المشاهير..

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