ضيف إكسترا : الشيف السوري محمد الخالدي

استضفنا في حلقة إكسترا الخاصة اليوم الشيف السوري المقيم في فرنسا محمد الخالدي. روى لنا ضيفنا قصص رحلات لجوئه من بلده سوريا نحو أوروبا، وكيف تحول في ظرف وقت قصير من لاجىء بمئتي يورو في باريس إلى طباخ تطلب طبخاته في حفلات المشاهير..
"مطبخ المطعم كخلية نحل يقف وسطها شخص ناصع البياض" ضيف إكسترا الشيف محمد الخالدي
- 20 يونيو/ حزيران 2019
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
مواضيع ذات صلة
القصص الرئيسية
فيديو
فيديو