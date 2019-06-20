ضيف إكسترا : الشيف السوري محمد الخالدي

استضفنا في حلقة إكسترا الخاصة اليوم الشيف السوري المقيم في فرنسا محمد الخالدي. روى لنا ضيفنا قصص رحلات لجوئه من بلده سوريا نحو أوروبا، وكيف تحول في ظرف وقت قصير من لاجىء بمئتي يورو في باريس إلى طباخ تطلب طبخاته في حفلات المشاهير..