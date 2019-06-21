عبر الدكتور ناصر القدوة عن اعتقاد بأن ورشة المنامة لن تترتب عليها نتائج إيجابية وملموسة، رغم احساسه بالألم لانعقادها. واضاف القدوة أن هناك إجراءات وخطوات وسياسات امريكية تحدث ولكنه دعا إلى مقاومتها وتغييرها مستقبلا لأن الإدارة الحالية لن تبقى إلى الأبد. و يرى القدوة أن الصفقة أو الخطة الأمريكية القادمة تحتاج إلى تعاون فلسطيني ودعم عربي وهو ما لا يحدث ولن يحدث حسب رأيه.

يبث برنامج "بلا قيود" الأحد الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثه خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابط التالي