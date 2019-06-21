" السابق بلا قيود" مع ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير الخارجية الفلسطيني
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ناصر القدوة: ورشة المنامة لن تترتب عليها نتائج ملموسة أو إيجابية

  • 21 يونيو/ حزيران 2019

عبر الدكتور ناصر القدوة عن اعتقاد بأن ورشة المنامة لن تترتب عليها نتائج إيجابية وملموسة، رغم احساسه بالألم لانعقادها. واضاف القدوة أن هناك إجراءات وخطوات وسياسات امريكية تحدث ولكنه دعا إلى مقاومتها وتغييرها مستقبلا لأن الإدارة الحالية لن تبقى إلى الأبد. و يرى القدوة أن الصفقة أو الخطة الأمريكية القادمة تحتاج إلى تعاون فلسطيني ودعم عربي وهو ما لا يحدث ولن يحدث حسب رأيه.

يبث برنامج "بلا قيود" الأحد الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثه خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابط التالي

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