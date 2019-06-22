كيف يتمكن للأب العازب من تربية الأولاد في حال غياب الأم، لأي سبب من الأسباب؟ وهل يمكن للرجل لعب الدورين، في تنشئة أولاده وبناته؟ وهل هنالك فرق بين دور الأب ودور الأم؟ أم هو المجتمع الذي صنف الأدوار بأحكام ربما لا تماشي أسلوب الحياة العصرية؟

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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