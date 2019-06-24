سينما بديلة هذا الأسبوع تأتيكم من مدينة طنجة في المغرب. طنجة هي المحطة الأولى في رحلة يقطع فيها رضا الماوي أكثر من ألف كيلومتر، في محاكاة للّون السينمائي المعروف باسم 'سينما الطريق'. تتنقل 'سينما بديلة' بين عدد من مدن وبوادي المغرب يستكشف خلالها رضا الماوي البيئة والثقافة التي تشكل وجدان صناع الأفلام في المغرب.

نعرض في هذه الحلقة فيلم 'الراية البيضاء' للمخرجةً ليلى تريكي وفيلم 'سلام غربة' للمخرجة لمياء عَلَمي.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة – روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة)

للتواصل معنا أو لتقديم أفلامكم اكتبوا لنا عبر صفحة البرنامج على فيسبوك أو عن طريق البريد الإلكتروني alternative.cinema.arabic@bbc.co.uk