زينة .. طفلة يحولها الرقص إلى "فراشة سعيدة"!

هناك من الأهل من يحرص على تعليم أولادهم الرقص من سن الطفولة.
نهى السبيلي، إحدى من قرروا ذلك حيث اهتمت بإشراك ابنتها زينة (10 سنوات) في دورات لتعليم فنون الرقص تستغرق من وقتها ثلاث ساعات يومياً.
ياسمين أبو خضرا أجرت معهما هذا اللقاء.
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هناك من الأهل من يحرص على تعليم أولادهم الرقص من سن الطفولة.
نهى السبيلي، إحدى من قرروا ذلك حيث اهتمت بإشراك ابنتها زينة (10 سنوات) في دورات لتعليم فنون الرقص تستغرق من وقتها ثلاث ساعات يومياً.
ياسمين أبو خضرا أجرت معهما هذا اللقاء.