الرقص ملهم للكثير من الأطفال ومعزز لشخصياتهم
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زينة .. طفلة يحولها الرقص إلى "فراشة سعيدة"!

  • 25 يونيو/ حزيران 2019

هناك من الأهل من يحرص على تعليم أولادهم الرقص من سن الطفولة.

نهى السبيلي، إحدى من قرروا ذلك حيث اهتمت بإشراك ابنتها زينة (10 سنوات) في دورات لتعليم فنون الرقص تستغرق من وقتها ثلاث ساعات يومياً.

ياسمين أبو خضرا أجرت معهما هذا اللقاء.

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