"أحط جزء من روحي في كل دور" ضيف إكسترا الممثل السوري سامر المصري

ضيف إكسترا هو الممثل السوري سامر المصري المعروف بأدائه لأدوار مثل هلال رسلان في مسلسل "حرملك" وأبو شهاب في "باب الحارة" .ولكنه مثل أدوار أيضا في أفلام أكشن ورعب ..حصل على شهادة الباكالوريوس في اللغة الانجليزية قبل تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا عام 1996 - ترك سوريا عام 2012 بسبب الحرب ويقيم حاليا في الإمارات
ضيف إكسترا الممثل السوري سامر المصري
- 26 يونيو/ حزيران 2019
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