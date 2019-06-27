المثليون جنسيا بين القبول والرفض

كشف استطلاع بي بي سي الكبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول مواضيع دينية وسياسية واجتماعية مثل المثليين نسبا متباينة في قبول هذه الأخيرة بين دولة عربية وأخرى. تتراوحُ نسبة قبولِ المثلية بين خمسة وسبعة في المئة في دولٍ مثل لبنان و العراق والأردن وتونس، والضفة الغربية. أما أكثر الدول تسامحاً وتقبلاً للمثليين فهي الجزائر بنسبة ستة وعشرين في المئة متبوعة بالمغرب بنسبة واحد وعشرين في المائة - ثم السودان. ويتعرضُ المثليون في كثيرٍ من الأحيان إلى الاعتداءِ كما لا يسلمُ حتى الذين يدافعون عنهم..وهذا ما رصدته آلاء نبيل في التقرير التالي