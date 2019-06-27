ضيفة إكسترا : الملحنة والمغنية اللبنانية يمنى سابا
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ضيفة إكسترا : "خُلقت الموسيقى من حاجة تعبيرية لدى الإنسان" تقول الملحنة والمغنية اللبنانية يمنى سابا

  • 27 يونيو/ حزيران 2019

ضيفة إكسترا اليوم هي المؤلفة الموسيقية والمغنية اللبنانية يمنى سابا التي أصدرت أربعة ألبومات آخرها ألبوم "أربعين". نناقش معها مشوار تجربتها الفنية، ونعرف منها أبرز ما تأثرت به في أكثر من دولة منها إسبانيا وكوريا الجنوبية، كما تخبرنا عن نشاطها في تدريس أوركسترا للأطفال، بالإضافة إلى مواضيع أخرى.

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