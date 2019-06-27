ضيفة إكسترا : "خُلقت الموسيقى من حاجة تعبيرية لدى الإنسان" تقول الملحنة والمغنية اللبنانية يمنى سابا

ضيفة إكسترا اليوم هي المؤلفة الموسيقية والمغنية اللبنانية يمنى سابا التي أصدرت أربعة ألبومات آخرها ألبوم "أربعين". نناقش معها مشوار تجربتها الفنية، ونعرف منها أبرز ما تأثرت به في أكثر من دولة منها إسبانيا وكوريا الجنوبية، كما تخبرنا عن نشاطها في تدريس أوركسترا للأطفال، بالإضافة إلى مواضيع أخرى.