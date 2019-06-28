إكسترا التلفزيوني: يهود شمال أفريقيا

ما الذي نعرفه عن الثقافة اليهودية وارتباطها بالعالم العربي؟ وكيف ينظر العرب إلى التراث اليهودي في التقاليد واللهجات وحتى الموسيقى لدى الطائفة اليهودية؟ حلقة بي بي سي إكسترا مخصصة للثقافة اليهودية في شمال أفريقيا.

وكيف أسهم اليهود المغاربيين في ثقافات البلدان العربية التي عاشوا فيها؟ من جربة التونسية إلى تراث اليهود المغاربة في الحفاظ على هويتهم المحلية، وفي العلاقة التاريخية بين أتباع الديانة اليهودية ومكونات المجتمعات في المغرب العر بي.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء. شاركونا الأخبار والقصص والتجارب.

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