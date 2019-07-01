في سينما بديلة هذا الأسبوع، يستأنف رضا الماوي رحلته بين ربوع المغرب التي يتعرف خلالها على الطاقة الخلاقة لصناع الأفلام المغاربة من خلال البيئة الثقافية والطبيعية المحيطة بهم.

نتوقف في مدينة فاس العريقة التي نكتشفها بعيون فنانين يشتغلون في فن الكوميديا. نزور جامع القرويين كما ندخل منزل العالم اليهودي موسى ابن ميمون القرطبي.

نتعرف على جماليات الصورة عند المخرج فوزي بن سعيدي من خلال فيلمه 'الحافة' كما نعرض فيلم 'مزلاج' للمخرج ياسين الإدريسي وفيلم 'وماذا عني' للمخرج الحسين شاني.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة – روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة)

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