مستشفى تركية تستخدم تقنيات عديدة لتعقب أحوال المرضى عن بعد
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وحدة العناية المركزة في هذه المستشفى التركية تخلو تماماً من الأوراق

  • 2 يوليو/ تموز 2019

في تركيا تأخذنا داليا حيدر في جولة داخل إحدى المستشفيات الحكومية في إسطنبول.

تخلو وحدة العناية المركزة في تلك المستشفى تماماً من الأوراق وتم استبدالها بأجهزة الكمبيوتر اللوحي.

كما تحتوي أيضاً على أنظمة تسمح للأطباء بتعقب أحوال المرضى عن بعد من خلال غرفة تحكم خاصة تراقب الوظائف الحيوية للمرضى بواسطة مجسّات وكاميرات مثبتة إلى أسرّتهم.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

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