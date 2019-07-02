ما هي بعض مشاكل تأشيرة الزيارة لبريطانيا؟

اتهامات بالتمييز وعدم الكفاءة في منح تأشيرات الزيارة وجهتها مسؤولة اليونسكو في ملف اندماج اللاجئين أليسون فيبس Alison Phipps إلى وزارة الداخلية البريطانية. فقد اتهمت فيبس Phipps الحكومة البريطانية بالعمل على "حظر سفر سري" من خلال رفض تأشيرات الزوار خاصة أولئك القادمين من دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

وزارة الداخلية البريطانية ردت على هذه الاتهامات وأكدت بأن جميع طلبات الهجرة يتم النظر فيها بشكل فردي وعلى أساس الأدلة المتاحة، تماشياً مع قواعد وقوانين الهجرة في بريطانيا.

حنين غنام أخصائية تغذية رُفض طلبها لتأشيرة الزيارة للمملكة المتحدة مرتين رغم أنها كانت تود حضور مؤتمر يختص بالتغذية، لنستمع إليها تروي لربيع الحمامصة قصتها