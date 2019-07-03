ضيف إكسترا : الكاتب الفلسطيني أحمد مسعود

ضيفنا في هذه الحلقة من إكسترا هو أحمد مسعود الكاتب والمخرج المسرحي والآكاديمي الفلسطيني البريطاني وهو أيضا مؤسس فرقة الزيتونة للدبكة هنا في لندن .. ولد أحمد في مخيم جباليا في قطاع غزة بعد لجوء جده وجدته اليها هناك من قريتهما الأصلية دير سنيد هربا من النكبة عام 1948 انتقل ضيفنا للعيش في بريطانيا عام 2002 وهنا كتب رواية Vanished أو "اختفى" والان يقوم بإعداد مسرحية بعنوان The Obliterated أو "قُضي عليه" سيعرض في لندن قريبا كما أنه ألف وأخرج مسرحيات مثل "صانعة الأكفان" و"الولاء" و"كاموفلاج" و"اذهب لغزة واشرب البحر " كلها باللغة الإنجليزية