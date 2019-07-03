ضيف اكسترا : الكاتب الفلسطيني أحمد مسعود
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ضيف إكسترا : الكاتب الفلسطيني أحمد مسعود

  • 3 يوليو/ تموز 2019

ضيفنا في هذه الحلقة من إكسترا هو أحمد مسعود الكاتب والمخرج المسرحي والآكاديمي الفلسطيني البريطاني وهو أيضا مؤسس فرقة الزيتونة للدبكة هنا في لندن .. ولد أحمد في مخيم جباليا في قطاع غزة بعد لجوء جده وجدته اليها هناك من قريتهما الأصلية دير سنيد هربا من النكبة عام 1948 انتقل ضيفنا للعيش في بريطانيا عام 2002 وهنا كتب رواية Vanished أو "اختفى" والان يقوم بإعداد مسرحية بعنوان The Obliterated أو "قُضي عليه" سيعرض في لندن قريبا كما أنه ألف وأخرج مسرحيات مثل "صانعة الأكفان" و"الولاء" و"كاموفلاج" و"اذهب لغزة واشرب البحر " كلها باللغة الإنجليزية

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