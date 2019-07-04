هل الأغاني الثورية تحرك مشاعرك ؟
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هل الأغاني الثورية تحرك مشاعرك ؟

  • 4 يوليو/ تموز 2019

تحتفل الجزائر غداً بالعيد السابع والخمسين لاستقلالها عن فرنسا. وللاحتفال بهذه المناسبة يتداول المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي نداءات للتظاهر بأعداد كبيرة يوم الجمعة .. وفي السودان عاد الشباب السوداني إلى ساحة الاعتصام في الثلاثين من يونيو حزيران للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية في مظاهرة وصفت بالمليونية .. ولم يخل الحراك في السودان أو الجزائر منذ بدايته من أغان ثورية تعكس نبض الشارع عن هذه الأغاني الثورية في البلدين أعدت بسمة كراشة التقرير التالي

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