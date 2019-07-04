هل الأغاني الثورية تحرك مشاعرك ؟

تحتفل الجزائر غداً بالعيد السابع والخمسين لاستقلالها عن فرنسا. وللاحتفال بهذه المناسبة يتداول المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي نداءات للتظاهر بأعداد كبيرة يوم الجمعة .. وفي السودان عاد الشباب السوداني إلى ساحة الاعتصام في الثلاثين من يونيو حزيران للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية في مظاهرة وصفت بالمليونية .. ولم يخل الحراك في السودان أو الجزائر منذ بدايته من أغان ثورية تعكس نبض الشارع عن هذه الأغاني الثورية في البلدين أعدت بسمة كراشة التقرير التالي