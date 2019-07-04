ضيفة إكسترا المنتجة المسرحية علياء الزغبي

ضيفة إكسترا اليوم هي علياء الزغبي منتجة مسرحية لبنانية مقيمة في بريطانيا، تحب اللغة العربية ومن أجل ذلك قررت أن تقدم بعض روادها من الشعراء والكتاب والمبدعين باللغة الانجليزية إلى الجمهور البريطاني لتعريفهم على "عرب آخرين مختلفين عن النمط الرائج". علياء رئيسة جمعية تهتم بالتعليم في بريطانيا تحب السرد وشاركت في عمل "مجنون ليلى" الذي عرض في مهرجان شباك مؤخراً.