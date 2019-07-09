التعرض للشمس .. فيه خطورة وفيه صحة

استعدادات غير اعتيادية قام بها منظمو مهرجان غلاستون بيري Glastonbury الغنائي الذي اختتم نهاية الشهر الماضي.. فبالإضافة إلى ثماني مئة 800 صنبور ماء في موقع المهرجان كانت عشرات الأكشاك الثابتة والوحدات المتنقلة مجهزة للتزويد بقناني الماء للتصدي لحرارة الجو. إضافة إلى كل ذلك بادر القائمون على المهرجان بتوزيع كريمات الوقاية من الشمس على الحضور بالمجان خوفا من وقوع أي إصابات بسبب أشعة الشمس.

ترى كيف يمكن تضر أشعة الشمس بالبشرَة؟ وهل يختلف الأمر من شخص إلى آخر؟

آلاء نبيل حاولت التوصل إلي إجابات في تقريرها التالي.