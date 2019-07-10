ضيفتنا في بي بي سي إكسترا اليوم الشاعرة الفلسطينية فرح شما التي ولدت في الإمارات عام 1994 وبدأت تأليف وإلقاء الشعر وهي في الرابعة عشرة من عمرها وتلقي قصائدها على خشبة المسرح في أكثر من لغة