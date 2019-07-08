سينما بديلة هذا الأسبوع تأتيكم من مدينة مكناس في المغرب

'سينما بديلة' تواصل رحلتها عبر مدن وبوادي المغرب للتعرف على ألوان الفنون والثقافة التي شكلت وجدان السينمائيين المغاربة. يتوقف رضا الماوي هذا الأسبوع في مدينة مكناس التي كانت إحدى العواصم التاريخية الأربع للمغرب. يستكشف المدينة من خلال أحد ملامحها الروحية: طريقة 'العيساوية' الصوفية التي قارب عمرها ست مئة عام.

نشاهد في هذه الحلقة فيلمي 'فوهة' و'شوفني' للمخرج المغربي عمر مولدويرة.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة – روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة)

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