يهود المشرق: ضحية صراع ديني أم استغلال سياسي؟

ما الذي نعرفه عن الثقافة اليهودية ارتباطها بالعالم العربي؟ وهل أتباع الديانة اليهودية ضحية استغلال سياسي أم ديني في الدول العربية؟ في الجزء الثاني من حلقة بي بي سي إكسترا نخصص النقاش حول يهود المشارقة.

نتناول في الحوار أوضاع أتباع الديانة اليهودية في دول المشرق، ما هو مصير من تبقى من يهود الشرق في الدول العربية؟ وما هي نظرة اليهود الذين انتقلوا إلى إسرائيل؟

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يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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